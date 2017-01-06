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Курс валют на 6 января: доллар и евро стали дешевле

06.01.2017 11:25
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Курс валют на 6 января: доллар и евро стали дешевле

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на пятницу, 6 января. 

Так, курс доллара США снижен на 41 копейку и находится на уровне 26,28 грн.

Подешевела и евровалюта, ее курс снижен на 26 копеек и установлен на уровне 27,60 гривен.

Курс российского рубля составляет 0,433 грн. 

 Напомним, по состоянию на 5 января курс доллара находился на отметке 26,69 грн, а евро - 27,86 грн.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, евро, доллар, курс валют
 
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