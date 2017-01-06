Патріарх Філарет привітав українців з Різдвом та побажав перемоги над агресором

06.01.2017 20:53

Предстоятель Української православної церкви (Київський патріархат) Філарет привітав українців зі святом Різдва Христового і з Новим роком, пише dt.ua.

"Україна святкує Різдво Христове у складних умовах: на Донбасі йде війна, наші найкращі сини і дочки помирають за волю України, люди страждають. Церква закликає вірних до терпіння у стражданнях. Але сенс земного життя полягає не в терпінні, а у праведності і благочесті, в любові один до одного і в любові до Бога", - йдеться в привітанні.

Як наголосив патріарх, "праведність – це властивість життя людини, коли вона співстраждає і співчуває знедоленим, і виконує покладені на неї обов'язки".

"Україна – миролюбива держава. З нами правда, а там, де правда, – там Бог, а де Бог – там завжди перемога. Тому ми віримо в нашу перемогу!" – додав Філарет.

Патріарх просить Ісуса Христа, щоб "дарував Україні перемогу над агресором; благословив Українську державу і весь український народ у 2017 році; дарував нам мир, злагоду, єдність".



