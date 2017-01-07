Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев

07.01.2017 21:45

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ответил на вопрос, удалось ли правительству выйти из критической ситуации с выросшими тарифами.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали его за валюту, то доллар не стоил бы больше 18,5 гривен. Представляете, уровень влияния этого фактора на экономику?», — сказал Гройсман

Премьер заверил, что Кабмин сосредоточен на оказании помощи семьям с низкими доходами, а не политикам.

«Надо защитить тех, кто не имеет высоких доходов. Почему я должен украинских политиков защищать, их 25-метровые бассейны, большие частные дома, обогреваемые газом? Они должны покупать дешевый газ? Или за него вся страна будет доплачивать? Нет, так не будет. Поэтому у нас есть цена импортного паритета, которая внедрена и она является предельной. С другой стороны, каждая украинская семья, которая имеет небольшой доход вправе получить для себя специальную персональную скидку – субсидию», — добавил он.

Источник: politeka.net.