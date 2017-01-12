Когда ждать следующую волну гриппа

12.01.2017 13:45

Следующая волна гриппа в Украине ожидается с февраля до начала апреля. Об этом заявила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская, - сообщает "112 Украина".

"Вторую волну гриппа мы ожидаем начиная с февраля до начала апреля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции..." - сказала Т.Дыхановская. По ее словам, сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины. "Сейчас мы наблюдаем закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Однако, это может не отражать реальную картину. Мы видим, что в 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемических порогов от 2,5 % в Херсонской области до 58% в Черкасской..." - отметила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве. Источник Остров