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Прокуратура направила в суд дело о присвоение экс-заместителем главы правления "БГ Банка" 80 млн гривен

12.01.2017 19:55
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Прокуратура направила в суд дело о присвоение экс-заместителем главы правления "БГ Банка" 80 млн гривен

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя председателя правления публичного акционерного общества "БГ Банк", который незаконно завладел деньгами банка в суме более 80 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Прокуратурой подготовлены материалы для обращения с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства с целью защиты государственных интересов, признания сделок недействительными и возмещения упомянутых убытков", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, действия указанного лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенные в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины и по ней избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что Нацбанк Украины ликвидировал ОАО "БГ Банк" в феврале 2015 года.
Источник 112 UA



Теги: банк, суд, иск, прокуратура
 
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