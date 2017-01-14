В Закарпатской области на автодорогу сошли 3 лавины

14.01.2017 09:53

В Закарпатской обл. около 9:30 14 января сошли 3 лавины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Около 9:30 14 января вблизи села Деловое Раховского района сошло три снежные лавины (объем 100 куб. м) на автодорога государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов", - говорится в сообщении.

Над ликвидацией последствий работает личный состав и техника от районной дорожно-эксплуатационного участка. Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги. В результате происшествия никто не пострадал.