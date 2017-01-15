Две гражданки РФ попросили статус беженцев в Украине в международном пункте пропуска "Гоптовка"

15.01.2017 16:30

Две гражданки России попросили статус беженцев в Украине в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковская области в воскресенье утром. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время прохождения пограничного контроля с просьбой о предоставлении статуса беженцев к пограничникам Харьковского отряда обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком", - говорится в обнародованном сообщении. В ходе беседы женщины рассказали, что, в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи. "Измучившись от постоянных притеснений по этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, так как опасались за свою жизнь и жизнь ребенка", - говорится в сообщении. После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.

Источник Остров