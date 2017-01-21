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Психологи назвали простий спосіб запам'ятовування
21.01.2017 10:32
Фахівці зі США знайшли ефективний та легкий спосіб покращити процес запам'ятовування різної інформації, пише сайт radio24.ua.
Про це повідомили у Бейлорському університеті. Відповідно до досліджень вчених, отримавши будь-яку нову інформацію достатньо просто її комусь переповісти. На перший погляд здається, що спосіб надто простий, однак результати вражають. Навіть після тижня піддослідні змогли точно і детально повторити інформацію.
Відзначається, що в експерименті студенти упродовж півгодини дивилися 24-секудні кадри із 40 фільмів. Вони повинні були запам'ятати сюжет та деталі, як от кольори, звуки чи жести героїв. Виявилося, що ті добровольці, які розповідали один одному про ці фільми, впоралися із завданням найкраще.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, память, информация, ученые, спойлер
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