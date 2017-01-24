НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару

24.01.2017 08:31

НБУ поднял официальный курс гривни к доллару еще на 9 копеек. Официальный курс гривни к евро, наоборот, опустился на 12 копеек.



Нацбанк установил официальный курс гривни к иностранным валютам на 24 января:

Украинская гривня подорожала к доллару еще на 9 копеек до 27,33 грн.

Курс гривни к евро опустился на 12 копеек до 29,28 грн.

Кроме того, десять российский рублей остались на прежнем уровне 4,59 грн.