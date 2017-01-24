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НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару
24.01.2017 08:31
НБУ поднял официальный курс гривни к доллару еще на 9 копеек. Официальный курс гривни к евро, наоборот, опустился на 12 копеек.
Нацбанк установил официальный курс гривни к иностранным валютам на 24 января:
Украинская гривня подорожала к доллару еще на 9 копеек до 27,33 грн.
Курс гривни к евро опустился на 12 копеек до 29,28 грн.
Кроме того, десять российский рублей остались на прежнем уровне 4,59 грн.
Фото: dp.vgorode.ua/
Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
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