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НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару

24.01.2017 08:31
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НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару

НБУ поднял официальный курс гривни к доллару еще на 9 копеек. Официальный курс гривни к евро, наоборот, опустился на 12 копеек.

Нацбанк установил официальный курс гривни к иностранным валютам на 24 января:

Украинская гривня подорожала к доллару еще на 9 копеек до 27,33 грн.

Курс гривни к евро опустился на 12 копеек до 29,28 грн.

Кроме того, десять российский рублей остались на прежнем уровне 4,59 грн.


Фото: dp.vgorode.ua/

Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
 
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