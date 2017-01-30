Открытки смерти: миру оригинально рассказали о войне на Донбассе

30.01.2017 11:55

Более 1000 открыток о погибших на Донбассе разослали по всему миру

Журналисты из Британии Анастасия Тейлор-Линд и Алиса Сопова из Донецка придумали оригинальный способ рассказать о жертвах войны на Донбассе, сообщает Politeka со ссылкой на ABC.

Две молодые женщины отправляют по всему миру открытки с надписью «Добро пожаловать в Донецк» неизвестным адресатам. На открытках указаны имена людей, которые погибли во время войны на Донбассе.

Также сообщаются места и обстоятельства их смерти. О погибших информацию собирают с обеих сторон конфликта.

Открытка выглядит следующим образом: на лицевой стороне изображен идеалистичный довоенный пейзаж города. А на другой стороне написаны имена людей, погибших на Донбассе.

«Я хотела, чтобы люди имели больше личного представления о войне», – объясняет Тйэлор-Линд. Идея отправлять открытки пришла в голову журналистке еще в 2015 году, когда британка купила в Донецке 1000 открыток с изображением Донецка и начала отправлять их людям по всему миру.

«Война в Украине — это не просто то, что происходит где-то далеко и не касается вас. Война затронула жизни миллионов людей», – рассказала британка.

В социальных сетях делятся своими впечатлениями некоторые из тех, кто получил открытки. Йохам Линделауф из Нидерландов получил ее по почте, где было написано: «Артем Горленко был убит в Спартаке во вторник 13 октября 2015 г.». 13 октября у Йохама день рождения.

«Грустное совпадение с моим днем рождения…»,– написал голландец.

Реакция людей по всему миру была разной. Некоторые присоединились к проекту по-своему, засняв на видео зажженную свечу в память о погибшем, о котором оповестила открытка.

«Эти открытки закончили свой путь в домах, где из-за них люди заговорили о конфликте. Я не новостной сайт — я использую открытки как инструмент для того, чтобы сам получатель делился новостями. Они, к примеру, ищут через Google имена погибших, чтобы узнать, что это были за люди», – сказала Тейлор-Линд.