Курс НБУ на 31 января: доллар и евро подешевели

31.01.2017 09:50

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 31 января.

По сравнению с предыдущим днем, курс доллара снизился 8 коп. - до 27,11 грн.

Евровалюта подешевела до 28,82 грн.

Курс российского рубля остался на уровне 0,450 грн.