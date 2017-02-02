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Україна зацікавлена у знятті санкцій з Росії – Порошенко
Український президент Петро Порошенко заявив, що «найбільш зацікавлений» у тому, аби антиросійські санкції були відмінені, проте лише після того, як будуть виконані
Мінські домовленості та припиняться військові дії на Донбасі, повідомляє replyua.net. Разом з цим, президент України наголосив, що він відразу ж буде лобіювати зняття з Росії санкцій, коли останній російський військовий залишить територію України, що, у свою чергу, надасть Києву можливість відновити територіальну цілісність. При цьому Порошенко звернувся із закликом до США та ЄС з проханням ні за яких умов не послаблювати раніше введені обмеження, оскільки це сприятиме посилити ескалацію військових дій на Донбасі.
«Ви знаєте, хто є найбільшим прихильником зняття з Росії санкцій? Президент Петро Порошенко. Проте спершу Кремль має дати наказ про виведення всіх військових з наших земель, після чого Україна почне відновлення власного суверенітету та територіальної цілісності. Якщо ж санкції передчасно послабити, це може обернутися загрозою нових військових дій на Донбасі. Це також великий ризик для Європи», - наголосив Порошенко.
На його думку, незважаючи на скептичне ставлення певних політиків до санкцій проти Росії, вони, все ж таки, діють, оскільки національна валюта РФ постійно девальвує, а це спричиняє різке зниження рівня життя населення.
Источник: replyua.net
Теги: Россия, Донбасс, санкции, Порошенко
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