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Геращенко: боевики удерживают захваченных украинских воинов в исправительной колонии в Макеевке. ВИДЕО

13.02.2017 17:32
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Геращенко: боевики удерживают захваченных украинских воинов в исправительной колонии в Макеевке. ВИДЕО

Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявляет, что боевики удерживают пленных украинских военнослужащих в исправительной колонии в Макеевке Донецкой области.

Об этом она сообщила журналистам, передает Эспрессо.тв.

"В Макеевской исправительной колонии удерживаются военнослужащие Украины, простые мобилизованные парни", - сказала она.

Геращенко назвала подобные условия содержания военнопленных недопустимыми.

По ее словам, в плену боевиков и в России незаконно удерживается 109 граждан Украины.

Считаются без вести пропавшими в зоне антитеррористической операции 485 граждан Украины.

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, плен, воины, АТО, боевики
 
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