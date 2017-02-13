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Геращенко: боевики удерживают захваченных украинских воинов в исправительной колонии в Макеевке. ВИДЕО
13.02.2017 17:32
Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявляет, что боевики удерживают пленных украинских военнослужащих в исправительной колонии в Макеевке Донецкой области.
Об этом она сообщила журналистам, передает Эспрессо.тв.
"В Макеевской исправительной колонии удерживаются военнослужащие Украины, простые мобилизованные парни", - сказала она.
Геращенко назвала подобные условия содержания военнопленных недопустимыми.
По ее словам, в плену боевиков и в России незаконно удерживается 109 граждан Украины.
Считаются без вести пропавшими в зоне антитеррористической операции 485 граждан Украины.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, плен, воины, АТО, боевики
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