Геращенко: боевики удерживают захваченных украинских воинов в исправительной колонии в Макеевке. ВИДЕО

13.02.2017 17:32

Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявляет, что боевики удерживают пленных украинских военнослужащих в исправительной колонии в Макеевке Донецкой области.

Об этом она сообщила журналистам, передает Эспрессо.тв.

"В Макеевской исправительной колонии удерживаются военнослужащие Украины, простые мобилизованные парни", - сказала она.

Геращенко назвала подобные условия содержания военнопленных недопустимыми.

По ее словам, в плену боевиков и в России незаконно удерживается 109 граждан Украины.

Считаются без вести пропавшими в зоне антитеррористической операции 485 граждан Украины.

Источник: sprotyv.info