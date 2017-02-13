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Стало известно, на что политические партии тратят бюджет Украины

13.02.2017 19:18
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Стало известно, на что политические партии тратят бюджет Украины

Генеральный директор «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель рассказал, на что политические партии страны тратят деньги, которые им выделяются из государственного бюджета.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные УНИАН, анализ использования выделяемых государственных средств, которые де-факто поступают в бюджет из кошельков украинцев, показал недобросовестное отношение политиков к бюджету — политические партии потратили практически каждую вторую гривну на рекламу в СМИ.

По словам Кошеля, только за прямой и непрямой пиар политический партий «Радикальная партия Олега Ляшко», «Народный фронт» и «Самопомощь» украинцы заплатили порядка 60 млн гривен. Эксперт Всеукраинской общественной организации подчеркнул, что партии использовали эти средства не для собственного развития, а на работу со СМИ. Кошель сообщает, что «Народный фронт», например, истратил 67% выделенного бюджета на рекламу (33,2 млн грн), а «Самопомощь» использовала 53% бюджетных средств на рекламу (22,7 млн грн).

В связи с таким положением дел «Комитет избирателей Украины» вместе с группой нардепов разработал законопроект, который бы запретил политическим партиям тратить деньги избирателей на собственную рекламу. По мнению Кошеля, государственные средства партии должны тратить на аренду офисов, развитие работы региональных структур, создание аналитических центров, на работу с избирателями, но не на работу со СМИ. 



Теги: политика, Украина, Донбасс, партия, бюджет
 
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