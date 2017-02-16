- Оккупанты отправят на Донбасс целых четыре "гуманитарных пакости" Путина18:00
- Порошенко: Польша и Китай могут предоставить кредит Украине на модернизацию энергосистемы17:48
- Шкиряк предлагает закрыть в Украине доступ к "Одноклассникам" и "ВКонтакте"17:30
- КабМін оголосив дату введення надзвичайного стану17:14
- В Украине задержали российского шпиона17:00
- Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине российские соцсети16:40
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ15:50
- Порошенко предупредил: гривна обвалится, Киев останется без тепла15:25
- В Черниговской области зафиксирована вспышка африканской чумы14:52
- Расстрел Майдана: выяснилось, где находилась главная база титушек14:45
Порошенко: Польша и Китай могут предоставить кредит Украине на модернизацию энергосистемы
Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил о своих договоренностях с польскими и китайскими партнерами по модернизации украинских энергогенерирующих компаний, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Мы об этом говорили с моими польскими коллегами о возможности привлечения кредитных ресурсов и на моей недавней встрече с Президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы переориентировать китайское кредитования. Для этого есть все необходимые позиции", - отметил П.Порошенко.
Напомним, Президент Петр Порошенко сообщил, что сегодня на заседании СНБО будет рассматриваться вопрос энергетической блокады на Донбассе.
Как сообщали СМИ, 15 февраля правительство приняло решение о чрезвычайных мерах в энергетике. Решение было принято на фоне блокады активистами на железной дороге поставок угля с Донбасса.
В ООН заявили, что блокада железной дороги на Донбассе приведет к финансовым убыткам и росту безработицы. В ЕС отметили беспокойство из-за блокады на Донбассе.
Премьер-министр В.Гройсман назвал блокаду поставок угля зимой преступлением.
Как сообщалось ранее, в конце января 2017 г. участники программы добровольческих батальонов на Донбассе начали блокаду железной дороги и заблокировали 3 ключевые ветви перевозки угля. В Луганской области перекрыто движение по железной дороге на линиях "Луганск-Лисичанск" и направление "Горное-Золотое". 2 февраля около 50 вооруженных людей в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде в Бахмуте.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Китай
- Оккупанты отправят на Донбасс целых четыре "гуманитарных пакости" Путина18:00
- В ОРДЛО запретят ввозить радиотовары и строительные материалы16:50
- Вячеслав Аброськин анонсировал мобильное приложение для жителей зоны АТО16:20
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой15:05
- ИС: в "ЛНР" боевики грабят и "кошмарят" местное население13:20
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка10:15
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Оккупанты отправят на Донбасс целых четыре "гуманитарных пакости" Путина18:00
- Порошенко: Польша и Китай могут предоставить кредит Украине на модернизацию энергосистемы17:48
- Шкиряк предлагает закрыть в Украине доступ к "Одноклассникам" и "ВКонтакте"17:30
- КабМін оголосив дату введення надзвичайного стану17:14
- В Украине задержали российского шпиона17:00
- В ОРДЛО запретят ввозить радиотовары и строительные материалы16:50
- Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине российские соцсети16:40
- Ученые обнаружили на Земле седьмой континент16:30
- Первая встреча Тиллерсона и Лаврова началась со скандала16:24
- Вячеслав Аброськин анонсировал мобильное приложение для жителей зоны АТО16:20
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)