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Українка звернулась до влади: як можна бути таким товстошкірим, таким безсердечним, цинічним, щоб під цими поглядами, ще й без сорому розвішавши по стінах портрети мертвих Героїв, творити беззаконня і корупцію, красти, брехати?
Сьогодні поминальна субота співпала з першим днем пам’яті нашої Небесної сотні. Наплакалася вже, ближче до вечора піду на Майдан, на Інститутську, з квітами...
А зараз розмірковую: душа людини не вмирає, вона вічно жива. І щодня на нас з Небес дивляться вони - ті, хто загинув три роки тому на Майдані, хто пізніше віддав життя за Україну на війні з Росією. Дивляться з надією, що їхня смерть була не марною, що ми реалізуємо їхні мрії, помстимося за них ворогові.
То як можна бути таким товстошкірим, таким безсердечним, цинічним, щоб під цими поглядами, ще й без сорому розвішавши по стінах портрети мертвих Героїв, творити беззаконня і корупцію, красти, брехати? Як можна йти на договорняки з ворогом, щоб разом збагачуватися? Чи вони думають, що ці гроші принесуть їм щастя? Чи вони думають, що вічні, і не постануть перед судом Божим? Нема совісті, то хоча б страх якийсь мав би бути. Не розумію.
Источник ПОЛИТРАДА.
Теги: Донбасс, обращение, украинец, власть
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