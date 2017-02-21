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Как обзавестись квартирой: украинцы поделились секретами
Многие украинцы всерьез задумываются о покупке собственной квартиры
Эксперты и те, кто уже обзавелся жильем, поделились секретами, как этого можно достичь, передает «Сегодня».
Аналитики прогнозируют, что снижения цен на жилье ожидать не стоит и советуют уже присматриваться к вариантам.
«Если говорить об однокомнатных квартирах, то это стоимость квадратного метра на стадии фундамента от 15 тыс. грн, то есть где-то 600 тыс. грн (за квартиру – Ред.). Под ввод в эксплуатацию – это порядка 24 тыс. грн за квадратный метр, соответственно сумма уже под 900 тыс. грн», – рассказал директор строительной компании Александр Ганжа.
Таковы цены в Киеве. Однако уже в Киевской области, а так же в Харькове, Днепре или во Львове можно подобрать жилье, за которое нужно отдать значительно меньше.
Эксперты обращают внимание на то, что пока дом на стадии фундамента, однокомнатную квартиру можно приобрести за 300-400 тыс. грн, а перед вводом дома в эксплуатацию – за 500-600 тыс. грн. В Одессе цены немного выше. При этом жилье на вторичном рынке в целом немного дороже.
Отмечается, что в покупке квартиры очень помогает выбор «правильной» профессии.
В частности, сдеди таких называют программистов и специалистов IT.
Так, Андрей, который работает в IT-индустрии рассказал, что подобные специалисты сейчас очень ценятся во всем мире. По его словам, в Киеве такие сотрудники с минимальным опытом зарабатывают по 300-500 долл., тогда как хорошие специалисты,»так называемые звезды, которые направляют движение продуктов», могут зарабатывать и 4-5 тыс. долл./месяц.
Средняя зарплата программиста в Украине составляет 2 тыс. долларов, или, по нынешнему курсу, примерно 55 тыс. грн.
Паралимпийский чемпион по гребле в каноэ Сергей Емельянов рассказал, что хотя ему и обещали квартиру в родном Кременчуге, но илье пришлось покупать самостоятельно. Он обзавелся «двушкой» в Днепре, потравив на это свою премию, которая при переводе в доллары составила 40 тыс.
Согласно данным порталов для поиска работы, кроме IT-специалистов и профессиональных спортсменов неплохо зарабатывают работники сфер страхования, недвижимости, топ-менеджеры и некоторые предприниматели.
При покупке квартир украинцы часто обращаются по кредиты. Тут есть свои нюансы.
«Банки сейчас требуют для выдачи ипотечного кредита только «белую» зарплату, которая совокупно у семьи должна в два раза перекрыть ежемесячный платеж по ипотеке. Средняя эффективная ставка – в районе 22-23% годовых, что, в принципе, довольно много, потому что за те же 15 лет переплата будет в 2-3 раза», – объяснил аналитик консалтинговой компании Владимир Паюк.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, квартира, программист
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