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SurkovLeaks: обнародованы планы Кремля по блокаде Донбасса.
Очередное расследование международного разведывательного сообщества InformNapalm посвящено «блокадным» планам Кремля.
В сети и на телевидении кипят страсти вокруг блокады железнодорожных путей группой активистов. На фоне полярности мнений относительно правильности действий участников акции между украинцами пробежала черная кошка. Одни считают, что невозможно торговать с оккупированными территориями и получать «по бартеру» снаряды, которые уносят жизни наших граждан, другие, напротив, наконец осознали, что эхо войны может докатиться и до них в виде веерных отключений и остывших без отопления домов.
Возникновение данного рода междоусобиц в первую очередь связано с отсутствием диалога власти с народом. Власть не смогла за 3 года войны пояснить украинскому народу, что же мы имеем от торговли с оккупантом и к каким последствиям может привести разрыв экономических отношений.
Мы не хотим участвовать в этих интернет-баталиях, так как надеемся, что Указ Президента Украины Порошенко П.А. «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры» приведет к четко прописанным законодательным нормам и правилам наряду с принятием волевых решений.
Сложно сказать, думало ли СНБО Украины о рисках возможной блокады ранее, так как она могла начаться с участием жителей временно оккупированной территории — только уже по ту сторону линии разграничения. На кого бы тогда кивал Кабинет министров?!
Наш же соперник, в лице кремлевского руководства, оказался умнее и продуманнее. Так, еще в середине 2014 года, сразу после самопровозглашения фейковых образований «днр» и «лнр», Россия анализировала ситуацию с возможной экономической блокадой. Но, как это ни парадоксально сейчас, рассматривался вариант «Украина заблокировала поставки в ОРДЛО», а не как сейчас мы имеем по факту — блокаду поставок из ОРДЛО.
Благодаря взлому украинскими хактивистами переписки помощника президента РФ Владислава Суркова, был получен огромный объем документов. В результате анализа почтового ящика, командой InformNapalm был пролит свет на планы России по дестабилизации ситуации в Украине. В нашей публикации первой части анализа дампа Суркова упоминалось о наличии документа под названием «О рисках экономической блокады ЛНР и ДНР».
Письмо с таким вложением пришло на почтовый ящик Суркова 18.06.2014 от Авдеенко В.Н. (Avdeenko_VN@gov.ru). На тот момент Авдеенко Владимир Николаевич был начальником Департамента управления администрации президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Кроме этого, Владимир Авдеенко курировал и экономическую составляющую отношений с «днр» и «лнр». К концу 2014 года из российских СМИ стало известно о его увольнении с этой должности.
Итак, какой анализ предоставил Авдеенко Суркову, чего боялось российское руководство и какие альтернативные решения видело для себя:
Блокада поставок железно-рудного концентрата из Днепропетровской и Запорожской областей для металлургических предприятий Донбасса.
Решение данного рода ресурсной угрозы видели в альтернативных поставках из Белгородской области, где имеется большой запас железных руд, при этом России необходимо было бы увеличить саму добычу и организовать ее железнодорожную поставку на Донбасс.
Теперь становится ясно, почему же так спешно стали строить железнодорожное полотно в обход Украины, которое свяжет между собой станции Журавка — Миллерово (подробнее можно прочитать здесь: ссылка1, ссылка 2, ссылка 3).
Энергетическая блокада оккупированного Донбасса
По данным вышеупомянутого нами документа, до 30% электроэнергии в балансе Донбасса поставляется Запорожской АЭС и ГЭС. Решение проблемы поставки электроэнергии видели в строительстве энергомоста — 300-километровой высоковольтной линии (ВЛ) 500 кВ от Ростовской АЭС до подстанции «Ростовская» и ВЛ 500 кВ от подстанции «Ростовская» до подстанции «Шахты» (87,8 км), а также за счет усиления следующих связей: 500 кВ от подстанции «Шахты» до подстанции «Победа» Свердловского района Луганской области и 330 кВ от подстанции «Ростовская» до подстанции «Южная»-Харцызска Донецкой области, дополнительных линий протяженностью 84 и 105 км, соответственно.
Рассматривалось также увеличение перетока мощности со стороны Воронежской энергосистемы (ОЭС Центра) за счет строительства второй цепи ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС — подстанция Донбасская, общей длиной 345 км.
Вот за что могли заплатить российские налогоплательщики. А как иначе? Страна-оккупант должна содержать незаконно захваченные ею территории.
Блокада экспортных поставок на территории Украины
Согласно документу, до 20% экспорта готовой продукции (прежде всего – металл и изделия из него, а также продукция машиностроения) поставлялось из Донбасса через территорию Украины с выходом на порт г. Николаев. Даже рассматривая отгрузку через порт г. Мариуполь (Прим.ред: на момент написания документа Мариуполь был в оккупации) все равно требовалась перестройка логистики.
Подтвердить вышесказанное можно данными сводной таблицы, полученной в результате успешной операции по взлому украинскими кибервойсками почты Минтранса «днр». Мы отмечали об отгрузках железной дорогой на экспорт продукции Енакиевскиего метзавода и Алчевского меткомбината в украинские порты и страны Евросоюза.
Таким образом, мы показали обеспокоенность российского руководства возможным влиянием блокады на экономику псевдо-республик. Нас также интересует, проводит ли наше Министерство по вопросам временно оккупированных территорий данного рода анализы и и занимается ли стратегическим планированием. Все вышеизложенное можно расценивать как намек, но не стоит забывать, что враг умен и все эти ходы, в отличие от нас, просчитал еще три года назад.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, блокада, Кремль
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