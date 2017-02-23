Прокуратура назвала имя организатора похищения Гончаренко

23.02.2017 16:05

Заказчиком похищения нардепа Алексея Гончаренко был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев. Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, сообщает телеканал 112 Украина.

Прокурор рассказал, что сын Кушнарева был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

"Отец Кушнарева является депутатом Лиманского районного совета Одесской области. И сам он не просто заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. Поэтому все является объективным. У человека есть мотив. Он является как заказчиком похищения, так и лично исполнителем этого преступления, благодаря слаженной и заблаговременной работе СБУ и следователи прокуратуры не довели до совершения этого преступления", - сообщил прокурор.

По его словам, всего задержано 3 человека.