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Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус

23.02.2017 21:43
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Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус

В Украине медики фиксируют рост количества больных гепатитом С.

Как сообщает 5 канал уже зарегистрировано 46 тысяч людей с этим диагнозом.

Проблема этого вируса в том, что некоторое время он существует в организме безсиптомно. Его еще называют "молчаливым вирусом".

Сейчас за счет государства получают лечение только 3% больных. Эти лекарства дорогие, поэтому самостоятельно покупать лекарства может далеко не каждый больной.

В Минздраве заявили, что Украина будет закупать противовирусные препараты от гепатита С в США. Там уверяют, что они дешевле чем европейские аналоги.

Важно, что пациенты, которых не охватывает государственная программа по получению бесплатных лекарств, смогут сами покупать их в аптеке по закупочной цене.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, болезнь, вирус
 
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