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Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
В Украине медики фиксируют рост количества больных гепатитом С.
Как сообщает 5 канал уже зарегистрировано 46 тысяч людей с этим диагнозом.
Проблема этого вируса в том, что некоторое время он существует в организме безсиптомно. Его еще называют "молчаливым вирусом".
Сейчас за счет государства получают лечение только 3% больных. Эти лекарства дорогие, поэтому самостоятельно покупать лекарства может далеко не каждый больной.
В Минздраве заявили, что Украина будет закупать противовирусные препараты от гепатита С в США. Там уверяют, что они дешевле чем европейские аналоги.
Важно, что пациенты, которых не охватывает государственная программа по получению бесплатных лекарств, смогут сами покупать их в аптеке по закупочной цене.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, болезнь, вирус
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