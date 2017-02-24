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Курс НБУ на 24 февраля: доллар стал дешевле, евро – дороже

24.02.2017 08:53
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Курс НБУ на 24 февраля: доллар стал дешевле, евро – дороже

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 24 февраля.

Курс доллара снизился на 7 коп. и составил 26,90 грн.

Курс евро вырос на 9 коп. - до 28,44 грн.

Курс российского рубля остается неизменным и составляет 0,468 грн


Фото: 112.ua

Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
 
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