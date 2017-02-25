Фирташ начал сливать подельников захвата власти

25.02.2017 19:53

24 февраля, представители прокуратуры Вены подтвердили СМИ, что накануне, в четверг, было задержано еще одно лицо, причастное к возбужденному делу в отношении Дмитрия Фирташа.

Передает de-facto.cc

Как заявили в прокуратуре Вены, ордер, на основании которого производился арест, был выдан Испанией в отношении лица, фигурирующего в деле о подозрении в отмывании денег украинским олигархом.

В ведомстве не называют фамилию задержанного, однако источники из правоохранительных органов Вены подтверждают, что задержан был именно бывший советник президента Виктора Ющенко – Арес Юсеф, главный офис которого располагается как раз в столице Австрии.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Юсеф был ключевой фигурой в распределении потоков финансов, поступающих от Фирташа в том числе в 2004 и 2013 году. Много лет бизнесмен сирийского происхождения вел свои дела в Украине и даже определенное время занимал пост советника бывшего экс-президента страны в команду которого входил и нынешний Президент Украины.

По имеющейся информации Арес Юсеф находился в тесных контактах с Порошенко. Он выступал одним из главных посредником между 3 сторонами (Фирташ — Порошенко — Сурков) в период Революции Достоинства.

Его задержание говорит о том, что Фирташ начал сдавать посредников преступлений связанных с захватом власти Порошенко в 2013-2014 году в обмен на свою свободу.

Как сообщалось ранее, Порошенко, Кличко и Фирташа обвиняют в сговоре с целью сместить Януковича в 2013-2014 году путем внедрения в Майдан самого Порошенко.

Источник Інформаційне Поле