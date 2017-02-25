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Фирташ начал сливать подельников захвата власти
24 февраля, представители прокуратуры Вены подтвердили СМИ, что накануне, в четверг, было задержано еще одно лицо, причастное к возбужденному делу в отношении Дмитрия Фирташа.
Передает de-facto.cc
Как заявили в прокуратуре Вены, ордер, на основании которого производился арест, был выдан Испанией в отношении лица, фигурирующего в деле о подозрении в отмывании денег украинским олигархом.
В ведомстве не называют фамилию задержанного, однако источники из правоохранительных органов Вены подтверждают, что задержан был именно бывший советник президента Виктора Ющенко – Арес Юсеф, главный офис которого располагается как раз в столице Австрии.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Юсеф был ключевой фигурой в распределении потоков финансов, поступающих от Фирташа в том числе в 2004 и 2013 году. Много лет бизнесмен сирийского происхождения вел свои дела в Украине и даже определенное время занимал пост советника бывшего экс-президента страны в команду которого входил и нынешний Президент Украины.
По имеющейся информации Арес Юсеф находился в тесных контактах с Порошенко. Он выступал одним из главных посредником между 3 сторонами (Фирташ — Порошенко — Сурков) в период Революции Достоинства.
Его задержание говорит о том, что Фирташ начал сдавать посредников преступлений связанных с захватом власти Порошенко в 2013-2014 году в обмен на свою свободу.
Как сообщалось ранее, Порошенко, Кличко и Фирташа обвиняют в сговоре с целью сместить Януковича в 2013-2014 году путем внедрения в Майдан самого Порошенко.
Источник Інформаційне Поле
Теги: Донбасс, Фирташ, захват, власть
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