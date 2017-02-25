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Порошенко утвердил сроки призыва и увольнения в запас срочников в 2017 году
Президент Украины Петр Порошенко определил сроки проведения в текущем году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу и увольнения в запас военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
Согласно сообщению, Петр Порошенко подписал соответствующий указ № 44/2017 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".
Отмечается, что реализация данного указа обеспечит своевременное выполнение задач, связанных с подготовкой и проведением указанных мероприятий.
Так, согласно законодательству, из Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Государственной специальной службы транспорта, военнослужащие-срочники, которые имеют степень высшего образования "специалист" или "магистр" и выслужили установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в мае - июне и в октябре - ноябре 2017 года.
Другие военнослужащие-срочники, которые выслужили установленные сроки, будут освобождаться в запас в апреле - июне и в октябре - декабре этого же года.
Призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, также будет осуществляться весной и осенью: в апреле - мае и октябре - ноябре 2017 года.
Президент Украины своим указом также поручил Кабинету министров Украины определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в текущем году.
Правительство, областные, Киевская городская государственная администрация должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением указанных мероприятий, а Министерство инфраструктуры Украины должно обеспечить перевозки уволенных в запас военнослужащих и призывников.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 1 статьи 3, который вступает в силу с 1 марта 2017 года, и пункта 2 статьи 3, который вступает в силу с 1 сентября этого года.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, увольнение, призыв, АТО, Порошенко
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