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"Синий кит" и не только: Подробно об играх со смертью. ВИДЕО
Полиция обращается к родителям и напоминает о том, как действовать в случае появления признаков принадлежности ребенка к суицидальным сообществам, передает пресс-служба ведомства.
28 февраля, прошло видеоселекторное совещание, в Национальной полиции. Ее участники рассмотрели вопросы обнаружения и противодействия попыткам доведения подростков до суицида.
По словам заместителя начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Ивана Прохоренко, чаще всего от действий преступников страдают подростки от 13 до 17 лет. Наиболее уязвимыми являются дети из неблагополучных семей.
Так называемые "кураторы" находят страницы депрессивных подростков в соцсетях и через систему так называемых "квестов" (которые содержат преимущественно нанесение себе увечий) при помощи методики НЛП (нейролингвистического программирования), шантажа и угроз пытаются заставить детей заканчивать жизнь самоубийством.
Сейчас киберполиция и сотрудники полицейских подразделений занимаются пресечением подобных попыток. Неоднократно подростков приходилось спасать за шаг до смерти.
Кроме "смертельных групп" правоохранители фиксируют появление так называемых "флешмобов". К примеру один из них подразумевает побег ребенка из дома на сутки без каких либо вестей. С начала 2017 года так пропало 744 подростка, 670 из них были оперативно найдены.
Еще одно опасное развлечение - перебегание дороги прямо перед движущимися автомобилями. Только в 2017 году таких ДТП зафиксировано 14. В результате одного из них погиб ребенок, 13 - пострадали.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, игры, смерть, синий
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