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В Україні день жалоби за загиблими гірниками на Львівщині

03.03.2017 06:57
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В Україні день жалоби за загиблими гірниками на Львівщині

3 березня оголошено в Україні днем жалоби за загиблими гірниками в результаті вибуху на шахті Степова у Львівській області. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко, повідомляють українські ЗМІ.

"Також Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств України по забезпеченню засобами і дотримання норм безпеки виробництва", – додав він.

Нагадаємо, вчора в селі Глухові Львівської області стався потужний вибух на шахті Степова. Загинули 8 осіб. Причиною вибуху, за попередніми даними, став спалах повітряно-метанової суміші.



Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Львовская область, гибель, шахтеры
 
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