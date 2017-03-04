Насиров после реабилитации готов в суде отстаивать свое "доброе имя"

04.03.2017 11:44

Председатель ГФС Роман Насиров впервые прокомментировал скандал с вручением ему подозрения инспекторами НАБУ и угрозой судебного ареста. Чиновник заявил, что намерен идти в суд и не собирается бежать с Украины. Об этом он написал на собственной странице в социальной сети, сообщает dialog.ua.

Насиров заявил, что ожидает, что доктора в ближайшее время смогут провести его реабилитацию, после чего он лично пойдет в суд и готов "разгромить все предъявленные ему обвинения".

Чиновник просит не делать из него "козла отпущения", и уверяет, что не собирался бежать с Украины. Насиров просит, чтобы украинцы не делали преждевременных и поспешных выводов о нем, так как в суде он готов отстаивать собственную честь и достоинство, а объявленное ему подозрение "будет разгромлено в щепки".







