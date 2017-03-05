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На Запорожской АЭС второй энергоблок был отключен от сети в ночь на 5 марта, - "Энергоатом"

05.03.2017 16:50
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На Запорожской АЭС второй энергоблок был отключен от сети в ночь на 5 марта, - "Энергоатом"

Пресс-служба компании "Энергоатом" сообщила о том, что на Запорожской АЭС был отключен от энергосети ​второй энергоблок в рамках действующего балансового ограничения. В воскресенье, 5 марта, на Запорожской АЭС был отключен от энергосети второй энергоблок по балансовому ограничению. Об этом информирует пресс-служба компании "Энергоатом".

"Пятого марта 2017 года в 02:05 энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствие с графиком, по балансовому ограничению. Идет перевод реакторной установки в состояние "горячая остановка", - отмечают в ведомстве. Известно, что в работе находятся 4 энергоблока и замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Суммарная мощность генераторов составляет 3 420 МВт. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", - добавили в компании

Источник dialog.ua



Теги: Украина, Донбасс, Запорожье, Запорожская область, АЭС, энергоблок
 
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