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Запасы газа тают на глазах: украинские ПХГ заполнены всего на 26,6%
Украина по состоянию на 4 марта сократила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 44,12%, или на 6 500,23 млн куб. м до 8 231,8 млн куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
С начала отопительного сезона 2016/2017 Украина использовала из ПХГ на 10,37%, или на 752,17 млн куб. м газа меньше, чем на аналогичную дату предыдущего отопительного периода (за период с 30 октября 2015, когда нетто-отбор превысил нетто-закачку, по 4 марта 2016).
По состоянию на 4 марта 2017 в ПХГ находилось 8 231,8 млн куб. м, что на 16,06%, или на 1 574,79 млн куб. м меньше, чем на 4 марта 2016 года (9 806,58 млн куб. м).
ПХГ "Укртрансгаза" заполнены на 26,6%.
За первые 4 дня марта Украина использовала из ПХГ 81,24 млн куб. м, собственная добыча за этот период составила 229,47 млн куб. м, импорт - 176,97 млн куб. м.
Транзит газа с начала марта составил 862,36 млн куб. м (из них 38,96 млн куб. м - в Молдову).
Отметим, НАК "Нефтегаз Украины" оценивает минимальный технологический объем газа в ПХГ в 4,7 млрд куб. м газа.
"Нефтегаз Украины" отмечает, что текущих запасов газа в ПГХ достаточно для прохождения остатка отопительного сезона даже при резком снижении температуры в марте.
По расчетам компании, на конец отопительного сезона в ПХГ должно оставаться 8 млрд куб. м.
Активный отбор газа из ПХГ в предыдущем отопительном сезоне (2015/2016) "Укртрансгаз" начал 30 октября 2015 года (тогда запасы составляли 17 064,1 млн куб. м газа) и закончил 6 апреля 2016 (с запасами 8 437,5 млн куб. м).
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, газ
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