"Быстрое решение": Европарламент и Совет ЕС единогласно поддержали безвиз с Украиной

09.03.2017 13:02

Европейский парламент и Совет ЕС единогласно поддерживают предоставление безвизового режима Украине.

Об этом пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, принятие безвиза Украины с ЕС будет "очень быстрым решением".

"В ЕП очень единодушная поддержка для предоставления безвизового режима, так что не надо ожидать никаких проблем. Это решение будет положительным. Следующим будет Совет ЕС, где также еще ранее было принято решение, что Украине надо предоставить безвиз. Политические вопросы все сняты, сейчас только надо пройти отдельные формальные процедуры, как вот завтрашнее голосование ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам ", - сказано в сообщении.

Источник: http://from-ua.com