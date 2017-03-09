Российский политик: Путину выгодна война на Донбассе! Выводите войска!

09.03.2017 09:20

В прямом эфире кремлевского телеканала "НТВ" разгорелся скандал после того, как местный оппозиционный политик Игорь Драндин заявил о том, что Путину выгодна война на Донбассе, так как он таким образом прикрывает тотальный провал России в собственной экономике, передает "Диалог".

Политик заявил, что у России очень большие проблемы в экономике, а пенсионеры страны живут в полной нищете. При этом он отметил, что в прямом эфире телеканала собравшиеся в студии обсуждают не этих пенсионеров, а именно войну на Донбассе.

Драндин отметил, что все собравшиеся в студии люди четко и ясно понимают, что Россия помогает террористам Донбасса оружием и деньгами. Он подчеркнул, что российские власти должны наконец вывести своих военных из Донбасса и заняться решением внутренних проблем страны.

Оппозиционный политик отметил, что он, как гражданин России, очень заинтересован в этом и отметил, что сразу после выведения войск, буквально через 2 месяца, война закончится. Заявление российского политика вызвало гул и возмущение собравшейся в студии публики.

Источник: http://from-ua.com