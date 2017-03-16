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Никакой политики: «Оппоблок» сделал громкое заявление
Сегодня, 16 марта, «Оппозиционный блок» заявил о бойкоте голосования по ряду законопроектов в Верховной Раде
С соответствующим заявлением с трибуны парламента выступил лидер «Оппоблока» Юрий Бойко, пишет Politeka.
В частности он заявил, что представители оппозиционных сил не будут принимать участия в рассмотрении и голосовании за проекты законов «политического» характера, пока не будут приняты более важные документы.
Среди первоочередных проблем он назвал законопроекты, касающиеся переселенцев, а также других, направленных на реальную поддержку населения Украины.
Свое заявление он аргументировал примером, когда накануне, 15 марта, спикер Рады Андрей Парубий не вынес на рассмотрение пять законопроектов, решение по которым ждали 1,7 миллионов переселенцев с оккупированных территорий Украины.
«Вчера это не было рассмотрено. Мы ожидали, что сегодня эти законы будут рассмотрены. К сожалению, мы снова видим политические игрища и политические законы, которые не имеют ничего общего с тем, что действительно нужно людям», — констатировал Бойко.
«Сегодня парламент является чемпионом по уровню недоверия со стороны граждан Украины, потому что изначально начал жить отдельной от страны жизнью», — добавил оппозиционер.
По его убеждению, в том, что в последнее время Рада «начала удовлетворять собственные политические амбиции» и в итоге «вообще превратилась в чемпиона по недоверию, обогнав даже правительство, которое до этого имело наиболее негативный рейтинг», есть вина председателя парламента.
Исходя из этого, подытожил он, «Оппозиционный блок» решил больше не голосовать ни за одно решение в ВР до тех пор, пока не будет выполнено их требование.
Напомним, в четверг, 16 марта, Верховная Рада Украины приняла законопроект про квоты украинского языка на телевидении. Согласно квотам большая часть программ и кино на телевидении будет звучать на государственном языке.
Теги: политика, Донбасс, Оппозиционный блок
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