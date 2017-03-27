Турецкий гранд хочет купить двух звезд сборной Украины

27.03.2017 21:45

Турецкий гранд Фенербахче хочет купить полузащитника Динамо Андрея Ярмоленко и хавбека Шальке Евгения Коноплянку

Как передает Znaj со ссылкой на турецкие СМИ, за лидера Динамо турецкий клуб готов предложить 20-30 млн евро. Также Ярмоленко интересуется турецкий Бешикташ.

Кроме того, Фенербахче вскоре начнет переговоры с Шальке по покупке Евгения Коноплянки.

Напомним, что в 5 туре в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 сборная Украины в Загребе уступила Хорватии с минимальным счетом 1:0. Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка показали достаточно невыразительную игру.

Источник: https://politeka.net