В Украине стартует программа "Доступные лекарства"

01.04.2017 09:07

В Минздраве напомнили, что с 1 апреля украинцы смогут бесплатно или с незначительной доплатой получить определенные лекарства.

Как сообщает korrespondent.net, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила в Facebook, что с 1 апреля в Украине стартует программа "Доступные лекарства".

"Она дает возможность каждому украинцу получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет II типа", - написала Супрун.

Она отмечает, что доступные лекарства по программе пациенты смогут получить только с правильно выписанным рецептом, образец которого дается по специальной ссылке. На каждое назначенное врачом действующее вещество должен быть выписан отдельный рецепт.

Препараты можно будет купить только в аптеках, которые подписали соответствующие договоры с местными властями и имеют специальную наклейку.

Перечень аптек, по данным главы Минздрава, будет выставлен на сайтах органов местной власти, а также будет регулярно обновляться.



