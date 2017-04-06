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Геращенко рассказала, что для простых украинцев означает безвиз с ЕС
Она напомнила, что для получения образования и трудоустройства нужны специальные визы
Безвизовый режим будет действовать для краткосрочных поездок и не предполагает трудоустройство и обучение в Европейском Союзе, потому что для этого нужны специальные визы. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"Одно важное уточнение: безвизовый режим будет действовать для краткосрочных поездок в страны ЕС и не предусматривает трудоустройства или обучения. И для получения образования и трудоустройства нужны специальные визы. Но очевидно, что большая открытость миру для Украины, которая наступит после введения безвизового режима, будет способствовать приходу в Украину европейского бизнеса и инвестиций", – отметила Геращенко.
Также она отметила, что безвизовый режим это не только большие возможности увидеть мир, но и большая ответственность за соблюдение миграционного законодательства Европейского Союза. "В случае нарушения Украиной этого законодательства, могут быть применены штрафные санкции. Поэтому очень важно для всех, кто будет пользоваться безвизовым режимом, вовремя возвращаться в Украину", – сказала политик.
Кроме того, Геращенко добавила, что власть осознает, что для граждан Украины на пути в Европу остается еще финансовый барьер, и парламент еще много работать для оживления работы украинской экономики, для того, чтобы люди могли заработать себе на путешествия.
Напомним, в Европарламенте объяснили условия "безвизовых" для Украины.
Напомним, 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.
После голосования в Европарламенте украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Европейский союз, безвизовый режим
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