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Турчинов считает, что Россия может расширить агрессию против Украины
Украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала "прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях". Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Александр Турчинов во время встречи с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле, передает УНН со ссылкой на СНБО.
По словам А.Турчинова, украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала "прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях".
"Анализируя эти данные, мы не можем исключать расширения военной агрессии против нашей страны", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что российский военный потенциал угрожает не только Украине, но и западным партнерам.
А.Турчинов также отметил, что российско-террористические группировки демонстративно пренебрегают минского соглашениями и очередной договоренности о прекращении огня.
"Не прекращая обстрелов наших позиций с применением запрещенной минского соглашениями оружия, они военным путем пытаются изменить линию разграничения", - отметил он.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что в этом контексте очень важно восстановить военно-техническое сотрудничество Украины с ее западными партнерами, "которая была искусственно заблокирована в 2014 году".
Во время встречи стороны также обсудили необходимость продолжения санкционного давления на страну-агрессора, "пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины".
По словам Президента Парламентской ассамблеи НАТО П.Алле, в этом вопросе не может быть никаких компромиссов: "Страны-члены НАТО должны по этому вопросу четкую позицию. Мы не ставим на карту вопрос свободы народа ".
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс
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