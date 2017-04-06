Турчинов считает, что Россия может расширить агрессию против Украины

06.04.2017 17:00

Украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала "прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях". Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Александр Турчинов во время встречи с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле, передает УНН со ссылкой на СНБО.

По словам А.Турчинова, украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала "прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях".

"Анализируя эти данные, мы не можем исключать расширения военной агрессии против нашей страны", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что российский военный потенциал угрожает не только Украине, но и западным партнерам.

А.Турчинов также отметил, что российско-террористические группировки демонстративно пренебрегают минского соглашениями и очередной договоренности о прекращении огня.

"Не прекращая обстрелов наших позиций с применением запрещенной минского соглашениями оружия, они военным путем пытаются изменить линию разграничения", - отметил он.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что в этом контексте очень важно восстановить военно-техническое сотрудничество Украины с ее западными партнерами, "которая была искусственно заблокирована в 2014 году".

Во время встречи стороны также обсудили необходимость продолжения санкционного давления на страну-агрессора, "пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины".

По словам Президента Парламентской ассамблеи НАТО П.Алле, в этом вопросе не может быть никаких компромиссов: "Страны-члены НАТО должны по этому вопросу четкую позицию. Мы не ставим на карту вопрос свободы народа ".

Источник: http://from-ua.com