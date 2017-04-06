Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Турчинов считает, что Россия может расширить агрессию против Украины

06.04.2017 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Турчинов считает, что Россия может расширить агрессию против Украины

Украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала "прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях". Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Александр Турчинов во время встречи с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле, передает УНН со ссылкой на СНБО.

По словам А.Турчинова, украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала "прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях".

"Анализируя эти данные, мы не можем исключать расширения военной агрессии против нашей страны", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что российский военный потенциал угрожает не только Украине, но и западным партнерам.

А.Турчинов также отметил, что российско-террористические группировки демонстративно пренебрегают минского соглашениями и очередной договоренности о прекращении огня.

"Не прекращая обстрелов наших позиций с применением запрещенной минского соглашениями оружия, они военным путем пытаются изменить линию разграничения", - отметил он.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что в этом контексте очень важно восстановить военно-техническое сотрудничество Украины с ее западными партнерами, "которая была искусственно заблокирована в 2014 году".

Во время встречи стороны также обсудили необходимость продолжения санкционного давления на страну-агрессора, "пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины".

По словам Президента Парламентской ассамблеи НАТО П.Алле, в этом вопросе не может быть никаких компромиссов: "Страны-члены НАТО должны по этому вопросу четкую позицию. Мы не ставим на карту вопрос свободы народа ".

 

Источник: http://from-ua.com



Теги: Украина, Россия, Донбасс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх