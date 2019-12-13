Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины

13.12.2019 20:51

Общее число жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека по состоянию на 15 ноября, в частности, 26 убитых и 136 раненых. Об этом сообщила глава Миссии ООН в Украине Матильда Богнер на брифинге в Киеве, презентуя доклад Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине.

"Конфликт продолжает ежедневно влиять на гражданское население востока Украины. В течение отчетного периода (с 16 сентября до 15 ноября этого года) 6 гражданских лиц были убиты, 36 ранены. Общее число жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека по состоянию на 15 ноября, в частности, 26 убитых и 136 раненых", - сказала она.

По ее словам, эта цифра является самой низкой в сравнении с аналогичными периодами за весь период конфликта, но "общее число погибших от конфликта гражданских лиц продолжает расти".

"С середины апреля 2014 года, когда возник конфликт, общее количество убитых среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения составляет 3 тыс. 344 человека, а количество раненых превышает 7 тыс. человек с обеих сторон", - сказала Богнер.

Глава Мониторинговой миссии подчеркнула, что стороны конфликта должны "сделать все возможное, чтобы свести до нуля число жертв среди гражданского населения".

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