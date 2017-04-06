В Киеве введен карантин: свинина попала под запрет

06.04.2017 19:00

Такие меры были приняты в связи с выявлением заболевания африканской чумой свиней в селе Беспятное на Васильковщине, передает Вести.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Киевской горгосадминистрации запретила торговлю на ярмарках и рынках Киева мясом свинины и свиными продуктами.

Такие меры были приняты в связи с выявлением заболевания африканской чумой свиней на территории населенного пункта Беспятное на Васильковщине, сообщается в протоколе №4 от 31 марта 2017 года заседания ГЧПК при КГГА.

Вирус африканской чумы был обнаружен в селе Беспятное Васильковского района Киева. По решению Государственной противоэпизоотической комиссии при Васильковской райгосадминистрации (РГА) в данном районе установлен карантин. В связи с тем, что села Васильковского района находятся на небольшом расстоянии от Киева, существует угроза занесения вируса африканской чумы свиней в столицу.

В результате заседания противоэпизоотической комиссии при КГГА единогласно было решено запретить торговлю на ярмарках и рынках Киева мясом свинины и мясными продуктами изготовленными из свинины, которые происходят из зон защиты (населенные пункты Васильковского района). Также Главное управление Нацполиции и РГА должно будет принимать неотложные меры по остановке несанкционированной торговли и контролировать перевозку животных и продуктов их происхождения.