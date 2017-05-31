Гуманитарный штаб Рината Ахметова и семья переселенцев в Брюсселе рассказали о войне на Донбассе

31.05.2017 08:39

Война на Востоке Украины продолжается три года, ежедневно ведутся боевые действия, приводящие к гибели мирного населения. Война забирает у людей их близких, дома и будущее. В центре Европы, в 21 веке. О потребностях и реалиях, в которых выживает мирное население Донбасса, в ходе брифинга в Брюсселе рассказали представители Гуманитарного штаба Рината Ахметова и семья, пострадавшая от боевых действий.

По данным ООН, 3,8 миллиона человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи. Из них 2,3 миллиона человек живут на неподконтрольных Украине территориях, включая 600 000 человек, проживающих вблизи линии разграничения. Более 620 000 человек нуждаются в продовольствии, из них около 38 000 – это временные переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома. Более 200 детей были ранены.

От вооруженного конфликта гибнут дети и старики, они живут в страхе и голоде. Каждый день миллионы людей пытаются выжить в нечеловеческих условиях. И всем им без исключения нужна гарантия безопасности и прекращения войны. В результате конфликта люди понесли огромный ущерб, который включает в себя их жилье, возможность работать, зарабатывать на жизнь и заботиться о семьях, обучении детей, здравоохранении, медицинских и социальных услугах, выплате пенсий и пособий, а также общем благополучии.

«Гуманитарный штаб – это личная инициатива одного человека, Рината Ахметова. Данная организация нацелена на быстрое реагирование и оказание практической и гуманитарной помощи мирным жителям. Штаб помогает людям справляться с этой бедой уже три года. Сначала предоставлением помощи мирному населению занимался Фонд Рината Ахметова, который работает с 2005 года. В мае 2014 года Фонд начал эвакуацию и расселение мирных жителей. В августе 2014 года на базе Фонда был основан Гуманитарный Штаб Рината Ахметова. Его главной целью было спасать людей. Помогать им выжить, предоставлять необходимую помощь. За три года работы Гуманитарный Штаб спас от голода, болезней и обстрелов более одного миллиона человек на востоке Украины и стал крупнейшей гуманитарной миссией в стране», – в ходе пресс-конференции подчеркнул Александр Вишняков, директор Гуманитарного Штаба Рината Ахметова.

С августа 2014 года силами Штаба было эвакуировано более 39 000 человек из зоны боевых действий, выдано 11,7 млн. продуктовых наборов для взрослых и детей, более 100 000 человек получили адресную медицинскую помощь и поддержку психологов.

В ходе военных действий реабилитация раненых детей стала одним из наиболее востребованных проектов. В течение первого года реабилитацию прошли 58 детей. В их числе пятилетняя Милана из Мариуполя. Во время обстрела в январе 2015 года девочка потеряла маму, которая накрыла дочку собой. Милане ампутировали ногу, и сейчас она привыкает к своему протезу.

«Каждый день я благодарю Бога за то, что он послал нам столько милосердных людей. Все они подарили моей внучке частичку своего сердца. Я бы хотела выразить особую благодарность Гуманитарному Штабу Рината Ахметова, который помог Милане с лечением и реабилитацией. Психологи Штаба работали с моей внучкой два года, и я вижу, насколько спокойнее она стала и как она начала привыкать к мирной жизни», – говорит Ольга Абдурашитова, бабушка и опекун маленькой Миланы.

Масштаб беды на Востоке Украины настолько велик, что даже крупнейшая гуманитарная миссия не может справиться с ней в одиночку. Именно благодаря объединенным усилиям международных гуманитарных миссий, таких как Красный Крест, ЮНИСЕФ, Человек в беде и Гуманитарного Штаба Рината Ахметова, за эти три года удалось предотвратить гуманитарную катастрофу в крупной европейской стране.

С 28 февраля 2017 года деятельность Штаба на неподконтрольных территориях была заблокирована представителями самопровозглашенных «местных властей». 500 000 человек остались без помощи.