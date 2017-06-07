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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открылся хостел для туристов
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открылся хостел «Полесье», который обслуживает туристов-экстремалов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Хостел рассчитан на 100 мест для краткосрочного проживания и создан на базе одноименного общежития. Его владельцем является государственное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльский спецкомбинат»
«Для посетителей созданы все условия для комфортного проживания: есть плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель в каждой одно-, или двухместной комнате, бесплатное пользование интернетом», — говорится в сообщении.
Чтобы попасть в зону отчуждения и поселиться в хостеле, турист должен иметь согласованную с Государственным агентством программу посещения.
Напомним, в конце апреля Украина приступила к строительству хранилища отработанного ядерного топлива на территории зоны отчуждения. Также здесь планируется построить несколько гелиоэлектростанций.
Источник Факты
Теги: Донбасс, Чернобыль, зона отчуждения, туристы
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- В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открылся хостел для туристов06:52
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