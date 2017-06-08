Отомстил: чем закончилась история с брошенным младенцем в Одессе

08.06.2017 19:05

Пьяный неадекватный мужчина поставил на уши всю Одессу

Вчера местные правоохранители сообщили о брошенном на одной из улиц 3-месячном младенце.

У себя в Facebook советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк писал, что младенца вовремя заметили прохожие, они же и забрали его домой, а также вызвали правоохранителей и «скорую».

Сегодня Форостяк сообщил неожиданную развязку этой истории. Оказалось, что младенца не бросали – это всего лишь злая месть его отца матери. По словам советника главы полиции, boyfriend и сожитель матери ребенка, таким образом просто мстил ей после очередного семейного конфликта.

Когда они вместе с ребенком находились в гостях у знакомой, он воспользовался отсутствием матери младенца, будучи пьяным, позвонил копам и сообщил историю о том, что нашел младенца на улице. Он также пытался уверить правоохранителей, что ребенка бросила на улице безответственная и бессердечная мать.

«Мужчину за такую «шутка» привлекут к административной ответственности. К счастью, ребенок не покидал помещение, мирно спал в соседней комнате, тем не менее сотрудники ювенальной превенции пристально изучают бытовые и другие обстоятельства в этой семье», — констатирует Форостяк.

Источник: Politeka