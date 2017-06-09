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Падение вертолета в Черном море: есть жертвы
Крушение военного вертолета в Черном море не обошлось без жертв
В результате крушения болгарского военного вертолета погиб командир экипажа Георги Атанасов. Он скончался от полученных травм в больнице. Также на данным момент известно, что состояние двух других членов экипажа стабильное.
Как писала Politeka, в Черном море во время учений разбился вертолет ВВС Болгарии AS565 Panther. Как сообщили в Минобороны страны, вертолет рухнул в море.
Напомним, турецкий военный вертолет Cougar разбился в провинции Сирнак на юге страны.
А во время тренировочного полета в Южной Австралии разбилсялегкомоторный самолет Сесна, на борту которого находились три человека
Также в Саратовской области (РФ) разбился российский самолет с военнослужащими Балашовского летного училища.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на www.dnevnik.bg
Теги: Донбасс, жертвы, вертолет, Черное море
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