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Російські бойовики у зоні АТО видають загиблих за дезертирів, - розвідка
Командири частин російських окупаційних військ приховують злочини своїх підлеглих.
Російські військовослужбовці продовжують приховувати свої злочини на окупованих територіях Донбасу.
Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.
У відомстві зазначили, що командири частин російських окупаційних військ продовжують практику приховування злочинів скоєних підлеглими.
«Зокрема, військовослужбовця 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), який під час викрадення електропроводів був вбитий током, командування полку видавало за дезертира», - наголосили у розвідці.
Також розвідники повідомляють, що викрились чисельні факти шахрайства штабних посадовців, які оформляли фіктивні довідки особам, що взагалі не перебували на передових позиціях.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, разведка, АТО, боевики
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