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Украинцам разрешат спать прямо на рабочем месте
Согласно новому Трудовому кодексу, в скором времени украинцы будут официально отдыхать прямо на рабочем месте. Однако правила и время сна будут регулироваться внутренними правилами каждого предприятия.
Если же работодатель по каким-то причинам не может обеспечить своему штату отдых, то должен выделить для этого другие часы.
Подобный пример уже успешно применяют за рубежом: сиеста введена в Греции, Италии и Испании. Большинство медиков уверяют: спать посреди дня полезно для здоровья, но человеку не нужно целых два часа для того, чтобы восстановить силы. Будет достаточно и 30 минут.
В тоже время, новый Трудовой кодекс может ускорить рост безработицы в Украине из-за упрощения процедуры увольнения и перехода на срочные контракты.
Источник: mariupol.tv
Теги: Украина, Донбасс, сон, кодекс
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