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Добыча угля в Украине в мае сократилась на 2,8%
За минувший месяц в Украине добыли 2 млн тонн угля.
Добыча каменного угля в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО) в мае 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. уменьшилась на 2,8% и составила 2 млн тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в сегодняшнем отчете по промышленному производству в Украине.
При этом добыча угля к апрелю 2017 г. увеличилась на 4%. За 5 месяцев было добыто 10,6 млн тонн угля, что на 12,1% меньше соответствующего периода 2016 г.
Отметим, добыча угля в Украине существенно сократилась с начала боевых действий на Донбассе весной 2014 г., ведь именно там находилась большая часть угольных шахт страны.
26 января 2017 года под руководством нескольких народных депутатов началась блокада оккупированных районов Донбасса.
16 марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о транспортной блокаде оккупированных районов Донбасса, согласно которому было прекращено перемещение грузов (в том числе, и угля) через линию соприкосновения.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, статистика, уголь, добыча
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