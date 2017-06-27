"Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир

27.06.2017 16:15

Крымчане признаются, что после предательства многими местными жителями Украины даже самые отъявленные "ватники" начинают прозревать и понимать, что они наделали. Жители оккупированного полуострова говорят, что ждут освобождения от России и сильно соскучились по всему украинскому, особенно продуктам питания. Об этом рассказала жительница аннексированного Судака, дозвонившись в прямой эфир "Крым. Реалии", сообщает "Диалог.UA".

Признание крымчанки опубликовано на странице "Баба и кот" в Facebook. "Только сейчас крымчане поняли, что потеряли. У нас был широчайший выбор украинских товаров, много торговых марок, торговых фирм. Мы очень ждем украинских товаров. Очень жалеем, надо терпеть. Мы ждем, когда вернется Украина. Она вернется обязательно. Мы верим в это", - рассказала женщина.

Ее высказывание вызвало бурный резонанс в комментариях под видео: кто-то принял позицию женщины, кто-то сильно раскритиковал и отметил, что предатели сами виноваты. "Хотели "русский мир" - хавайте", " Когда вернется Украина, чтобы духу вашего в Крыму не было, предатели", "Камни с неба, все как вы хотели", " Крысы, терпите, это теперь ваш удел", "Даже слушать противно", "А что, Путин не помог вам? Ну тогда держитесь, и да, хорошего вам настроения", " На коленях будете прощения вымаливать и за всех погибших хлопцев ответите", - жестко комментируют звонок украинцы.