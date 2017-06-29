Как определить подлинность сливочного масла: практические советы

29.06.2017 18:25

Когда мы покупаем масло в супермаркете, стараемся обращать внимание на состав.

Большинство производителей уверяют нас, что именно их продукция самая качественная на рынке, но, к сожалению, иногда в составе масла пишут одно, а на самом деле помимо этих ингредиентов в него входит много других веществ, пишет sovkusom.

В погоне за натуральным маслом большинство хозяюшек стараются покупать его у бабушек на рынке, но как же проверить, что именно вам продают. Мы хотим рассказать вам о способах, которыми можно проверить подлинность масла.

Как узнать, настоящее ли перед вами масло?

Посмотрите на состав, в нем должно быть всего 2 ингредиента: цельное молоко и сливки.

Если же на упаковке нигде нет надписи «масло», то это может быть маргарин или спред.

Настоящее масло можно определить и по цене, ведь оно состоит из молока коровы, а это значительно дороже заменителей.

По цвету масло не должно быть очень желтым и слишком белым.

Натуральное масло не станет приставать к упаковке и ножу, оно достаточно твердое на ощупь.