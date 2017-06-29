Нацбанк шокировал украинцев свежим курсом валют

29.06.2017 10:37

В четверг, 29 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни на уровне 26,08/$. Об этом сообщает НБУ, передает НВ.

Таким образом, курс доллара вырос на 5 копеек. Евро подорожал на 29 копеек - до 29,41 грн/€.

100 долларов США - 2608.0120

100 евро - 2941.3159

100 польских злотых - 697.8045

10 российских рублей - 4.4290

100 швейцарских франков - 2702.6702

100 юаней - 382.7197.

Источник: http://from-ua.com