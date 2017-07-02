Премьер-министр Украины поздравил военных моряков с 25-летием ВМС

02.07.2017 17:10

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил военных моряков с Днем военно-морских сил ВС Украины.

«Поздравляю с Днем военно-морских сил ВС Украины! Спасибо военным морякам, которые бесстрашно защищают интересы Украины, постоянно повышая свое мастерство и профессионализм. Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия», — сообщил Премьер-министр.

Источник: goodnews.ua