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Коли пляшка з пивом важливіша за людське життя
03.07.2017 09:10
Відео варварства з'явилося в мережі.
Поліцейські повідомляють, що вантажівка MAN потрапила в аварію 29 червня на трасі Київ-Чоп у Житомирській області. Вантажівка зіткнулася з Mercedes, пише Бджола.
Поки співробітники ДСНС намагалися звільнити водія Mercedes, якого затиснуло металевими частинами, місцеві жителі крали пиво, яке випало на дорогу. Причому крали пиво навіть діти.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, пиво, авария, ДТП
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