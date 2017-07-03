Коли пляшка з пивом важливіша за людське життя

03.07.2017 09:10

Відео варварства з'явилося в мережі.

Поліцейські повідомляють, що вантажівка MAN потрапила в аварію 29 червня на трасі Київ-Чоп у Житомирській області. Вантажівка зіткнулася з Mercedes, пише Бджола.

Поки співробітники ДСНС намагалися звільнити водія Mercedes, якого затиснуло металевими частинами, місцеві жителі крали пиво, яке випало на дорогу. Причому крали пиво навіть діти.

Источник: http://from-ua.com