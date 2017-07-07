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Суд снова отказался снимать с Насирова электронный браслет
Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство стороны защиты экс-главы ГФС Романа Насирова об изменении меры пресечения, и не снял обязательства по ношению электронного браслета.
Об этом сообщил журналистам прокурор Андрей Перов.
"В полном объеме отказано в удовлетворении ходатайства", - отметил он.
Прокурор также пояснил, что сторона защиты просила о снятии электронного браслета, отмене "невыездного" статуса Насирова и обязанности сдать загранпаспорт.
По мнению Перова, сторона защиты не доказала необходимости изменения меры пресечения, а решение суда он считает вполне законным.
В то же время защита Романа Насирова отказалась комментировать решение суда.
"Мы считаем позицию прокуратуры по этому делу слабой", - отметил адвокат Игорь Степанов.
Ранее сообщалось, что защита Насирова подала ходатайство об изменении меры пресечения, чтобы получить разрешение на выезд в Германию.
Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.
Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.
26 июня суд продлил на два месяца обязательства Насирова относительно ношения электронного браслета.
Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".
София Лукашова, УП
Теги: Украина, Донбасс, Киев, суд, коррупция
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